Науковці виявили рідкісні глибоководні солоні басейни на глибині 1770 метрів у затоці Акаба — північній частині Червоного моря. Ці водойми з надзвичайно високою солоністю та без кисню містять численні мікробні спільноти.

Знахідка наприкінці занурення

Басейни знайшла група дослідників Школи морських, атмосферних і земних наук Розенстіла Університету Маямі у співпраці з OceanX. Для пошуку використали дистанційно керований підводний апарат, запущений із дослідницького судна OceanXplorer.

Професор і завідувач кафедри морських геонаук Сем Перкіс зазначив, що відкриття сталося в останні п’ять хвилин десятигодинного занурення, відведеного для цього проєкту. За його словами, вивчення мікроорганізмів, здатних виживати в таких умовах, допомагає визначати межі існування життя на Землі та може бути корисним для пошуку життя поза нею.

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Архів геологічних подій

Як повідомляє ScienceDaily, солоні басейни також можуть зберігати відомості про давні цунамі, раптові паводки та землетруси в затоці Акаба. Висока солоність і відсутність кисню сприяють збереженню слідів таких подій.

Регіон вирізняється тектонічною активністю: на морському дні є численні розломи та тріщини. Раніше у 2022 році команда Перкіса повідомляла про сліди підводного зсуву, який стався близько 500 років тому та, ймовірно, спричинив значне цунамі.

Дослідження під назвою Discovery of the deep-sea NEOM Brine Pools in the Gulf of Aqaba, Red Sea опублікували 27 червня 2022 року в журналі Communications Earth & Environment.

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