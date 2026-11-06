У затоці після ймовірної ракетної атаки на танкер загинув моряк — Jerusalem Post

На танкері для нафтопродуктів MT Velos Sapphire у затоці загинув моряк після вибуху, який, за попередньою оцінкою, міг бути спричинений ракетною атакою. Судно під прапором Маршаллових Островів прямувало до Бахрейну без вантажу.

Загибель члена екіпажу

Грецька компанія Velos Tankers, що управляє судном, повідомила, що після вибуху одного з моряків спершу вважали зниклим безвісти. Згодом його знайшли на борту зі смертельними травмами, пише Jerusalem Post.

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Інші члени екіпажу не постраждали. Вони загасили пожежу, що виникла на судні після вибуху. За даними компанії, повідомлень про забруднення довкілля не надходило.

Судно доправили до Бахрейну

Танкер доставили до порту Халіфа бін Салман у Бахрейні. Там мають розпочати розслідування інциденту. Влада ще оцінювала масштаби пошкоджень корпусу судна.

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