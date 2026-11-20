У Женеві, Швейцарія, 22 листопада має відкритися матч за звання чемпіона світу з шахів між чинним чемпіоном з Індії Гукешем Доммараджу та претендентом з Узбекистану Джавохіром Сіндаровим. Про це йдеться у повідомленні Cyprus Mail, опублікованому як пресреліз. Обом шахістам по 20 років, а матч названо наймолодшим у боротьбі за світовий титул від початку чемпіонатів світу у 1886 році.

Розклад і призовий фонд

Церемонія відкриття відбудеться у Палаці Націй у Женеві. Першу партію запланували на 24 листопада у Fondation Martin Bodmer у Колоньї. Матч передбачає до 14 класичних партій, а титул здобуде шахіст, який першим набере 7,5 очка.

Якщо після 14-ї партії 11 грудня рахунок буде рівним, чемпіона визначать на тай-брейку 12 грудня. Призовий фонд становить 2,5 млн доларів. За даними релізу, це буде перший матч за звання чемпіона світу у Швейцарії з 2004 року, коли Володимир Крамник і Петер Леко грали у Бріссаго.

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Шлях претендента

Сіндаров здобув право зіграти за титул після перемоги в Турнірі претендентів FIDE поблизу Пафоса на Кіпрі у квітні. Він завершив змагання без поразок, набравши 10 очок у 14 партіях.

Генеральним партнером матчу є Freedom Holding Corp. Компанія є стратегічним партнером Міжнародної шахової федерації FIDE з 2023 року та підтримала Турнір претендентів на Кіпрі, призовий фонд якого становив 1 млн євро.

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