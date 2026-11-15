У Женеві обговорять обмеження для автономної летальної зброї — The Japan Times

У Женеві, Швейцарія, в понеділок розпочнеться конференція ООН, учасники якої обговорюватимуть можливі обмеження та заборони для автономних летальних систем озброєння. Такі системи іноді називають «роботами-вбивцями». Належної правової чи регуляторної бази для нових систем озброєння, оснащених штучним інтелектом, наразі немає.

Зустріч відбудеться в межах Конвенції про певні види звичайної зброї. Водночас частина аналітиків сумнівається, що переговори зможуть не відстати від темпів розвитку технологій, повідомляє The Japan Times.

Питання контролю людини

Керівник напряму глобальних і нових ризиків Женевського центру політики безпеки Жан-Марк Ріклі визначив автономні летальні системи як такі, що можуть ідентифікувати, обирати та уражати ціль без втручання оператора під час виконання цих завдань. За його словами, дрони з ШІ здатні обирати не визначену заздалегідь ціль і пристосовуватися до середовища без втручання людини.

Ключовим питанням для регулювання є рівень людського контролю над рішенням застосувати зброю. США говорять про «належний рівень людського судження». Франція наполягає, щоб людина залишалася в ланцюгу ухвалення рішень: країна забороняє автономні летальні системи, але допускає частково автономні системи.

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Етичні та військові ризики

У серпні генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і президентка Міжнародного комітету Червоного Хреста Мір'яна Сполярич заявили, що світ небезпечно наблизився до «моральної червоної лінії» — автономного ураження людей машинами.

Експерти наголошують, що дискусія стосується не лише повністю автономної зброї. ШІ дедалі активніше застосовують для аналізу даних, визначення цілей і підтримки рішень. Лаура де Русі-Рошґонд із Французького інституту міжнародних відносин застерегла, що оператор може лише формально схвалювати рекомендацію машини, не здійснюючи власного судження.

За оцінками аналітиків, такі системи застосовували Російська Федерація — держава-агресор — під час вторгнення в Україну, а також США під час атак в Ірані. Ріклі зазначив, що рої автономних дронів можуть бути ефективними завдяки здатності нейтралізувати противника шляхом перенасичення його оборони. У січні Міністерство оборони Китаю назвало рої автономних дронів «новим обличчям війни».

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