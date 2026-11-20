Дослідники Женевського університету встановили, що бактерія Pseudomonas aeruginosa здатна швидко обмежувати проникнення антибіотика іміпенему в клітину. Як повідомляє News-Medical, ключову роль у цьому процесі відіграє невеликий білок PtrA, який блокує вхід до каналу OprD.

Два рівні захисту

Іміпенем проникає в Pseudomonas aeruginosa через порин OprD — білковий канал в оболонці бактерії. Цей мікроорганізм пов’язують із багатьма внутрішньолікарняними інфекціями, які часто важко лікувати. Під впливом високих концентрацій міді та цинку бактерія поступово знижує вироблення поринів OprD, через що антибіотику складніше потрапити всередину клітини.

Науковці з’ясували, що PtrA забезпечує швидшу відповідь. Білок міститься в периплазмі — просторі між двома мембранами бактерії — та вбудовується в ті самі білкові комплекси, що й OprD. Він блокує вхід каналу для іміпенему ще до того, як кількість OprD почне зменшуватися.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Адаптивна непроникність

Автори роботи назвали цей механізм «адаптивною непроникністю». За словами першої авторки дослідження Верени Дюкре, наявності PtrA достатньо, щоб зробити бактерію стійкішою до іміпенему.

Керівник дослідження Карл Перрон зазначив, що мідь і цинк запускають два послідовні рівні контролю: негайне блокування вже наявних поринів за допомогою PtrA та триваліше зниження вироблення OprD. Це означає, що частина механізмів резистентності може не виявлятися методами, які вимірюють лише кількість поринів або шукають мутації.

Результати генетичних і біохімічних експериментів опублікували в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences. Дослідники також порушили питання, чи можуть інші патогенні бактерії мати подібні механізми швидкого захисту та чи можна буде їх блокувати для відновлення дії антибіотиків.

Читай нас у