У жінок із хворобою Паркінсона частіше виявляли амілоїдну патологію — News-Medical

У жінок із хворобою Паркінсона частіше виявляли амілоїдну патологію, пов’язану з хворобою Альцгеймера. Найвиразніше ця відмінність простежувалася серед жінок із деменцією при хворобі Паркінсона. Такого висновку дійшли дослідники, які проаналізували 230 випадків посмертних досліджень людей із хворобою Паркінсона.

Аналіз посмертних досліджень

Як повідомляє News-Medical, роботу провели в межах Arizona Study of Aging and Neurodegenerative Disorders та Brain and Body Donation Program. Результати опублікували в журналі Journal of Parkinson's Disease.

Амілоїд — це білок, який може накопичуватися в мозку й утворювати бляшки. Такі бляшки належать до характерних патологічних змін, пов’язаних із хворобою Альцгеймера. Одна з провідних дослідниць, неврологиня з рухових розладів Еріка Драйвер-Данклі зазначила, що посмертні дослідження нерідко виявляють ознаки кількох нейродегенеративних захворювань в одному мозку.

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Тау-патологія без відмінностей

Дослідники зафіксували вищу частоту амілоїдної патології Альцгеймера серед жінок. Водночас між жінками та чоловіками не виявили відмінностей щодо тау-патології або рівня когнітивних порушень.

Науковці вважають, що результати можуть допомогти краще зрозуміти зв’язок між хворобами Паркінсона й Альцгеймера та окреслити напрями подальших досліджень лікування. Антиамілоїдні препарати вже схвалені для окремих пацієнтів із хворобою Альцгеймера. Драйвер-Данклі зазначила, що в майбутньому можна дослідити, чи будуть такі підходи корисними для окремих пацієнтів із деменцією при хворобі Паркінсона та підвищеною амілоїдною патологією.

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