У Великій Британії дослідження 7 428 жінок, які перенесли лімфому Ходжкіна, показало нижчий ризик виникнення другого первинного раку серед тих, кого лікували у 2000–2010 роках. Порівняно з пацієнтками, які отримували лікування до 1990 року, ризик будь-якого другого первинного раку був нижчим на 25%, а солідних пухлин — на 34%.

Про результати аналізу, опублікованого в Journal of Clinical Oncology, повідомляє News-Medical. До вибірки увійшли жінки, яким лімфому Ходжкіна діагностували та лікували до 36-річного віку в Англії у 1954–2010 роках і в Уельсі у 1968–2003 роках. Медіанний період спостереження після початкового лікування становив 20,2 року, а приблизно за 9% учасниць стежили щонайменше 40 років.

Зміни у променевій терапії

Дослідники пов’язують зниження ризику передусім зі змінами у застосуванні променевої терапії. Її використовували у 98% пацієнток, пролікованих до 1980 року, тоді як у 2000–2010 роках — у 47%. Водночас зросло застосування хіміотерапії — з 55% до 97%, а середні дози опромінення та використання алкілуючих препаратів зменшилися.

Після врахування факту опромінення та його дози загальне зниження ризику другого раку перестало бути статистично значущим. Водночас зменшення ризику солідних пухлин залишилося значущим. Коригування на зміни в хіміотерапії майже не вплинуло на висновки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Найпоширеніші другі злоякісні новоутворення

За час спостереження щонайменше один новий первинний рак діагностували у 1 200 жінок; 229 із них мали два таких діагнози, ще 26 — три або більше. Загалом зафіксували 1 467 інвазивних злоякісних новоутворень. Найчастіше виявляли рак молочної залози, далі — рак легень, неходжкінську лімфому та рак щитоподібної залози.

Вищий відносний ризик другого раку мали жінки, яких лікували від лімфоми Ходжкіна у молодшому віці, особливо до 15 років. Опромінення також було пов’язане з більшим ризиком раку молочної залози та легень, причому він зростав разом із дозою радіації. Серед жінок, пролікованих до 1990 року, сукупна частота других первинних раків через 50 років спостереження сягнула 35,6%.

Автори зазначили, що аналіз охоплював лише жінок, а коротший період спостереження за пацієнтками, яких лікували в новіші роки, обмежує оцінку їхнього довічного ризику. Вони також вказали на потребу довічного онкологічного нагляду та цільового скринінгу для людей, які перенесли лімфому Ходжкіна.

Читай нас у