У Зімбабве слон понад рік не повертався після влучання кульки з олією чилі — Mongabay

У селі в Зімбабве для захисту врожаю від слонів застосовують багаторівневу систему нелетального відлякування. Один зі слонів не повертався до села понад рік після того, як кулька для пінг-понгу, наповнена олією чилі, влучила йому в морду, повідомляє Mongabay.

Огорожа з чилі

Першим бар’єром слугує огорожа з ганчірками, просоченими чилі. Також використовують пастки з порошком чилі.

Ці засоби є першою частиною послідовного підходу до захисту посівів у ситуації конфлікту між людьми та слонами.

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Вогонь і кульки

Якщо огорожа не спрацьовує, підпалюють слоновий гній, покритий олією чилі. Останнім засобом проти наполегливих слонів є саморобна установка, що за допомогою дезодоранту запускає кульки для пінг-понгу з олією чилі.

Усі описані методи спрямовані на відлякування слонів без їх умертвіння.

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