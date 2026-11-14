У Зімбабве слон понад рік не повертався після влучання кульки з олією чилі — Mongabay
У селі в Зімбабве для захисту врожаю від слонів застосовують багаторівневу систему нелетального відлякування. Один зі слонів не повертався до села понад рік після того, як кулька для пінг-понгу, наповнена олією чилі, влучила йому в морду, повідомляє Mongabay.
Огорожа з чилі
Першим бар’єром слугує огорожа з ганчірками, просоченими чилі. Також використовують пастки з порошком чилі.
Ці засоби є першою частиною послідовного підходу до захисту посівів у ситуації конфлікту між людьми та слонами.
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Вогонь і кульки
Якщо огорожа не спрацьовує, підпалюють слоновий гній, покритий олією чилі. Останнім засобом проти наполегливих слонів є саморобна установка, що за допомогою дезодоранту запускає кульки для пінг-понгу з олією чилі.
Усі описані методи спрямовані на відлякування слонів без їх умертвіння.