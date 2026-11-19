У зонах збройних конфліктів у 2025 році жили 589 мільйонів дітей — це рекордний показник від початку ведення таких підрахунків у 1990 році. Кількість дітей, які опинилися в таких зонах, більш ніж удвічі перевищує рівень середини 1990-х років, ідеться у звіті гуманітарної організації Save the Children, про який повідомляє Deutsche Welle.

Генеральний директор Save the Children Germany Флоріан Вестфаль заявив, що для мільйонів дітей страх, насильство та вимушене переміщення стали частиною повсякденного життя. Він назвав ці дані сигналом для міжнародної спільноти.

Найбільша частка — в Африці та на Близькому Сході

Близько двох із п’яти дітей в Африці та на Близькому Сході жили в зонах конфлікту. На Африку припадало 44% усіх дітей, які перебували в таких зонах у світі. За останні 15 років частка дітей, що зазнали впливу конфліктів на континенті, зросла з 12% до 39%.

На Близькому Сході у 2025 році в зонах конфлікту жили 40,2% дітей — приблизно 67 мільйонів. Це майже на 29% більше, ніж у 2024 році, коли їхня кількість становила 52 мільйони.

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Порушення прав дітей

У звіті також зазначено різке зростання кількості підтверджених інцидентів перешкоджання гуманітарному доступу для дітей. У 2025 році зафіксували 8 322 такі випадки — у 16 разів більше, ніж десять років тому. На Палестинські території припало 5 946 випадків, або понад 70% світового показника.

ООН підтвердила загалом 38 967 тяжких порушень проти дітей у зонах збройних конфліктів у 2025 році. Це другий за величиною річний показник після рекордних 41 763 порушень, задокументованих у 2024 році. Понад половину випадків зафіксували на Палестинських територіях, у Демократичній Республіці Конго та Нігерії.

14 224 дітей були вбиті або зазнали каліцтв;

зафіксовано рекордні 5 128 викрадень дітей;

зареєстровано 1 787 випадків сексуального насильства;

кількість атак на школи та лікарні зростала п’ятий рік поспіль і сягнула 2 930 випадків.

Найбільше атак на школи або лікарні зафіксували на Палестинських територіях — 837, далі йде Україна з 643 випадками. Разом ці території становили понад половину всіх зареєстрованих у світі випадків таких нападів.

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