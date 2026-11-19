Науковці виявили, що зона Верніке — ділянка мозку, яку переважно пов’язували з розумінням мовлення, також має нейрони, активність яких передує вимовлянню слів. Дослідження, опубліковане в журналі Science, зафіксувало сигнал приблизно за чверть секунди до того, як учасники вимовляли слова вголос. На думку дослідників, цей сигнал пов’язаний із підготовкою до продукування мовлення, повідомляє Live Science.

Сигнал перед вимовлянням

У дослідженні взяли участь 28 людей з епілепсією, яким уже імплантували електроди для моніторингу нападів. За допомогою електрокортикографії науковці реєстрували мозкову активність під час мовлення. Вони виявили невелику групу нейронів у зоні Верніке, що активувалися до вимовляння слова, та відокремили цей сигнал від слухових сигналів, які виникали у відповідь на звук уже сказаних слів.

Зону Верніке зазвичай знаходять у скроневій частці лівої півкулі. Її пошкодження може призвести до афазії Верніке: людина здатна говорити у звичному темпі, але вживає слова, що не відповідають її наміру, або плутає слова зі схожим звучанням. Такі прояви вказували, що ця ділянка пов’язана не лише зі сприйняттям, а й із продукуванням мовлення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дані операцій і стимуляції

Щоб перевірити зв’язок зони Верніке з мовленням, дослідники також проаналізували дані сотень пацієнтів, яким видаляли пухлини скроневої частки. Проблеми з мовленням після операцій частіше виникали, якщо втручання зачіпало зону Верніке.

Окремо у 13 людей з імплантованими електродами та неушкодженою зоною Верніке науковці стимулювали виявлену ділянку безпосередньо перед початком мовлення. Це спричиняло помилки у словах, подібні до тих, що трапляються при афазії Верніке.

Перспективи мовних інтерфейсів

Дослідники також пов’язали активність окремих нейронів у зоні Верніке з вимовлянням конкретних слів. У двох пацієнтів, які втратили здатність говорити після інсультів із пошкодженням стовбура мозку, вони відстежували ці сигнали за допомогою електродів у межах систем мозок-комп’ютер. Такі системи виводять на екран слова, які людина намагається сказати. Автори дослідження вважають, що виявлена ділянка може стати новою ціллю для технологій, покликаних допомогти людям з афазією.

Читай нас у