У зоопарку Чунціна вперше показали дитинча панди відвідувачам — ECNS
У зоопарку Чунціна в Китаї у вівторок, 3 листопада, відвідувачам уперше показали самицю дитинчати великої панди. Вона народилася 27 липня у панди на ім’я Ман Цзай. За даними ECNS, публічна поява дитинчати потішила відвідувачів.
Вага дитинчати
Під час народження дитинча важило 187 грамів. Нині його вага становить 6,4 кілограма. У зоопарку зазначили, що самиця добре розвивається.
Дитинча стабільно росте під опікою спеціальної команди зоопарку, яка займається вирощуванням великих панд.
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Розведення панд у зоопарку
У зоопарку Чунціна великих панд почали утримувати в 1960-х роках. Розведення цих тварин у закладі започаткували у 1980-х роках.
За даними зоопарку, загалом у закладі утримували 25 великих панд.