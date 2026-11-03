У зоопарку Чунціна вперше показали дитинча панди відвідувачам — ECNS

У зоопарку Чунціна в Китаї у вівторок, 3 листопада, відвідувачам уперше показали самицю дитинчати великої панди. Вона народилася 27 липня у панди на ім’я Ман Цзай. За даними ECNS, публічна поява дитинчати потішила відвідувачів.

Вага дитинчати

Під час народження дитинча важило 187 грамів. Нині його вага становить 6,4 кілограма. У зоопарку зазначили, що самиця добре розвивається.

Дитинча стабільно росте під опікою спеціальної команди зоопарку, яка займається вирощуванням великих панд.

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Розведення панд у зоопарку

У зоопарку Чунціна великих панд почали утримувати в 1960-х роках. Розведення цих тварин у закладі започаткували у 1980-х роках.

За даними зоопарку, загалом у закладі утримували 25 великих панд.

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