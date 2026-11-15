У зубах динозаврів знайшли сліди морських ресурсів — ScienceDaily

Дослідження викопних решток показало, що прибережні динозаври та інші тварини крейдяного періоду могли отримувати частину поживних речовин із моря. Йдеться, зокрема, про морські водорості та іншу органіку, яку виносило на давні узбережжя. Про результати роботи, опублікованої у Frontiers in Ecology and Evolution, повідомляє ScienceDaily.

Ізотопний слід у викопних рештках

Науковці виміряли співвідношення ізотопів вуглецю у викопному матеріалі, зокрема в зубній емалі динозаврів, риб і крокодилів. Рослини містять легший вуглець-12 і важчий вуглець-13, а їхнє співвідношення формує хімічний сигнал, який передається харчовим ланцюгом і може зберігатися в мінералах кісток та зубів.

Зразки походили з місць, що колись лежали біля Західного внутрішнього моря та давнього узбережжя Мексиканської затоки, а також із віддаленіших від моря районів. Відклади датуються раннім альбом — приблизно 113–107 млн років тому — та раннім сеноманом, близько 100–96 млн років тому.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

У викопних зразках тварин із прибережних місцевостей значення δ¹³C були стабільно вищими, ніж у зразках із внутрішніх районів. Подібний хімічний сигнал виявили в різних локаціях незалежно від широти та геологічного віку відкладів.

Морські водорості як можливе джерело

Перший автор дослідження, геолог Університету Арканзасу Клейтон Форстер, пояснив, що додаткове джерело вуглецю мало перебувати на нижніх рівнях харчового ланцюга, аби впливати і на риб, і на великих рослиноїдних динозаврів. На думку дослідників, найбільш імовірним таким ресурсом були морські макроводорості або інші морські макрофіти.

Водночас не всі динозаври демонстрували ознаки такого раціону. Зубна емаль великого рослиноїдного динозавра Tenontosaurus tilletti мала показники, подібні до сучасних тварин, що живляться наземними рослинами. Це, на думку науковців, підтримує висновок, що різниця в ізотопних значеннях пов’язана з харчуванням, а не з пізнішими геологічними змінами викопних решток.

Читай нас у