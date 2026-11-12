У США попередній аналіз повідомлень про побічні реакції, надісланих до Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США, показав: у звітах про енергетичні напої та добавки з кофеїном або іншими стимуляторами зупинку серця згадували приблизно в 11 разів частіше, ніж у звітах про продукти без таких інгредієнтів. Результати дослідження представили на Наукових сесіях Американської кардіологічної асоціації 2026 року, повідомляє ScienceDaily.

Які серцеві проблеми фіксували у звітах

Дослідники проаналізували 28 345 повідомлень про можливі небажані реакції за 2017–2025 роки. Із них 854 стосувалися енергетиків або харчових добавок із кофеїном чи іншими стимуляторами, а 27 491 — продуктів без них, зокрема газованих напоїв, смузі, вітамінів, протеїнових батончиків і замінників їжі.

У повідомленнях про стимуляторні продукти інфаркт згадували приблизно у 4,5 раза частіше. Шлуночкові аритмії або серцебиття траплялися приблизно вчетверо частіше, прискорене серцебиття — майже втричі, біль у грудях — у 2,71 раза, а непритомність — приблизно вдвічі частіше.

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Частка молодих дорослих

Близько 45% повідомлень про серцево-судинні події, пов’язані з продуктами з кофеїном і стимуляторами, стосувалися людей віком від 18 до 34 років. Подібні закономірності виявили у звітах щодо чоловіків і жінок.

Автори наголошують, що ці дані не доводять, ніби енергетики або стимуляторні добавки спричинили зафіксовані медичні події. База FDA містить добровільно подані повідомлення, тому дослідники не можуть встановити ані кількість споживачів, які вживали такі продукти без проблем зі здоров’ям, ані реальну частоту ризику для них. Серед можливих, але непідтверджених пояснень дослідники назвали частіше вживання таких продуктів молодими людьми, споживання перед інтенсивними тренуваннями, а також змішування з алкоголем або наркотиками.

Концентрація кофеїну відрізняється

За даними Американської кардіологічної асоціації, більшість дорослих загалом можуть споживати до 400 мг кофеїну на добу без суттєвих застережень щодо безпеки. Водночас деякі енергетики містять до трьох разів більше кофеїну на одиницю об’єму, ніж заварена кава, а окремі добавки перед тренуванням мають концентрацію кофеїну більш як у 12 разів вищу. Дослідники закликали посилити системний моніторинг безпеки таких продуктів і провести подальші дослідження.

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