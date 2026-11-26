Ірландський гурт U2 під час шоу в перерві першого в історії NFL матчу напередодні Дня подяки відтворив дует Боно з Доллі Партон. Центральним номером 10-хвилинного виступу стала композиція Torn: Боно співав наживо, а голос Партон звучав із запису, зробленого минулого літа.

Три пісні за 10 хвилин

Виступ відбувся між таймами матчу між Los Angeles Rams і Green Bay Packers, який ексклюзивно транслював Netflix. U2 виконали три композиції: скорочену версію Sunday Bloody Sunday, Torn та Where the Streets Have No Name. Torn стала єдиною піснею з нового альбому гурту в цьому сеті.

Під час Torn на трьох великих завісах, що оточували сцену на 50-ярдовій лінії поля, проєктували зображення Доллі Партон. У постановці взяли участь близько ста статистів, які сформували хор у русі. До U2 також долучилося вокальне тріо Womack Sisters, номіноване на Grammy в категорії найкращого нового виконавця.

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Під час Sunday Bloody Sunday Womack Sisters виконали похмурішу інтерполяцію пісні The Supremes Stop in the Name of Love. Наприкінці виступу завіси опустилися на поле, а учасники постановки утворили навколо платформи гурту три концентричні кола під час Where the Streets Have No Name.

Новий альбом і повернення до NFL

Як повідомляє Variety, U2 та їхня команда самі звернулися до NFL з ідеєю такого шоу. Виступ відбувся незабаром після релізу 13 листопада альбому Carnaval de Luz — першої платівки гурту з новим матеріалом за дев’ять років. Альбом дебютував на четвертій позиції чарту Billboard 200.

Це був третій виступ U2 у співпраці з NFL і перший за два десятиліття. У 2002 році гурт виступив у перерві Super Bowl, присвятивши номер жертвам терактів 11 вересня. У 2006 році U2 виступили на честь відкриття Louisiana Superdome після урагану Katrina.

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