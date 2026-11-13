U2 випустив посмертний дует зі співачкою Доллі Партон — Rolling Stone

Гурт U2 випустив пісню Torn — дует фронтмена Боно зі співачкою Доллі Партон, який став фінальною композицією 16-го студійного альбому Carnaval de Luz. Партон записала свою вокальну партію в червні, а в серпні померла у віці 80 років, повідомляє Rolling Stone.

Спільна робота над піснею

Партон вказана серед авторів Torn разом з учасниками U2 та Джонні Макдейдом зі Snow Patrol. За словами Боно, спершу він звернувся до співачки щодо ще незавершеного сайд-проєкту з ірландським музичним звучанням. Після того як він телефоном зіграв їй кілька музичних фрагментів, Партон надіслала власну композицію під назвою Torn.

Первісно пісня розповідала про жінку, яка має обрати між двома чоловіками. Боно та Макдейд переробили текст, перетворивши його на історію матері, що спостерігає за розпадом своєї родини. Партон погодилася виконати нову версію.

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Остаточна версія композиції

Боно зазначив, що співачка записала вокал, попри хворобу. У треку також звучить педал-стіл-гітара давнього співробітника U2 Даніеля Лануа. Барабанну партію завершив Ларрі Маллен-молодший, надихаючись роботою Лануа над композицією Боба Ділана Most of the Time.

Продюсер альбому Гаррет Джекнайф Лі розповів, що Партон схвалила фінальний мікс і була задоволена власним вокалом та записом. Гітарист U2 Едж назвав її артисткою, яку приймали й любили люди з різними поглядами, та пов'язав це, зокрема, з її почуттям гумору.

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