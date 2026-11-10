U2 з Браяном Іно представили Carnaval De Luz на концерті в Лондоні — NME

Ірландський гурт U2 зіграв камерний концерт у просторі South Tank музею Tate Modern у Лондоні, Велика Британія, де виконав класичні композиції та представив пісні з нового альбому Carnaval De Luz. Шоу записали для BBC, повідомляє NME.

Нові пісні та класичний репертуар

Виступ відбувся 3 листопада перед невеликою аудиторією, до якої увійшли шанувальники гурту, студенти мистецьких закладів і запрошені гості. Серед них були музикант Ноел Галлагер, мер Лондона Садік Хан і режисер Річард Кертіс.

Концерт проходив на тлі роботи 77 Million Paintings давнього продюсера та музиканта U2 Браяна Іно. Гурт розпочав сет із The Unforgettable Fire, яку не виконував наживо з 2018 року, а також зіграв Bad, MLK, Pride (In The Name Of Love), One та Beautiful Day.

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Під час шоу U2 уперше наживо виконали нові композиції Can’t Stop Us Now та The Greatest Show On Earth. До сет-листа також увійшла пісня COEXIST (I Will Bless The Lord At All Times?) з нещодавнього мініальбому Easter Lily, яку продюсував Іно.

Вихід Браяна Іно та трансляція BBC

Фіналом вечора стала композиція With Or Without You. Соліст Боно вийшов у зал, запросив Браяна Іно на сцену, а глядачі подякували музиканту та продюсеру скандуванням його прізвища.

Концерт покажуть на BBC Two наприкінці листопада в межах тематичного вечора, присвяченого U2. 30 листопада запис також транслюватимуть BBC Radio 2 і BBC Sounds; ефір доповнять новими інтерв’ю з учасниками гурту. Альбом Carnaval De Luz має вийти 13 листопада та стане першою повноформатною збіркою нового матеріалу U2 від 2017 року.

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