Uber Eats спільно з компанією Zipline запустив доставку замовлень безпілотниками у Спрингу — передмісті Х'юстона в американському штаті Техас. Користувачі в зоні покриття можуть замовляти страви з ресторанів, а дрони спускатимуть пакунки на тросі на подвір'я.

Як працює доставка

Як повідомляє The Verge, у застосунку Uber для таких замовлень з'явилася окрема позначка Drone. Під час оформлення клієнт має підтвердити наявність вільного місця для доставки на подвір'ї, а маршрут безпілотника можна відстежувати в реальному часі.

Система працює автономно, тому можливість залишати чайові для такого замовлення вимкнена. Водночас користувачі зможуть оцінити сервіс у застосунку. Спочатку доставка має бути доступною щодня з 08:00 до 22:00.

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Характеристики безпілотників

Безпілотники Zipline літають на висоті понад 300 футів і можуть розвивати швидкість до 70 миль на годину. Вони здатні перевозити вантажі масою до 8 фунтів у радіусі до 10 миль від ресторану та розраховані на польоти під час дощу й несприятливої погоди.

До переліку закладів на старті входять мережі Jersey Mike’s і Zaxby’s, а також місцеві ресторани Urban Bird та Abu Omar Halal. Наступним містом для запуску сервісу має стати Даллас. Uber і Zipline заявили про намір до кінця 2029 року вийти на один мільйон доставок дронами на добу.

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