Американська компанія Uber забезпечила собі 87,1% акцій берлінського сервісу доставки їжі Delivery Hero. Пропозицію Uber у 41,50 євро за акцію прийняли власники 55,2% статутного капіталу Delivery Hero після завершення другого строку прийняття оферти.

Як повідомляє Der Spiegel, до початку тендерної пропозиції Uber уже володів 24,5% акцій компанії. Ще частку, еквівалентну 7,4% акцій, американська компанія забезпечила через похідні фінансові інструменти, які можна обміняти на акції Delivery Hero.

Понад 90% з урахуванням деривативів

Окрім пакета в 87,1%, Uber має деривативи типу Total Return Swaps ще на 4,2% акцій Delivery Hero. Ці інструменти зазвичай передбачають грошовий розрахунок, однак сторони також погодили можливість їх обміну на акції. У такому разі частка Uber перевищить 90%, що дозволить американській компанії витіснити решту акціонерів.

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Вартість придбання може сягнути 13 млрд євро. Uber прагне стати найбільшим сервісом доставки їжі за межами Китаю. Компанія вже здійснює доставку страв із ресторанів через Uber Eats.

Угода потребує дозволу регуляторів

Завершення поглинання ще залежить від схвалення органів із захисту конкуренції. До отримання цього дозволу акціонери Delivery Hero не отримають коштів за свої акції. Для уникнення антимонопольних проблем Delivery Hero погодилася продати бізнес у 14 країнах нью-йоркському інвестору SSW Partners за 1,4 млрд євро. Uber надасть SSW Partners позику на всю суму купівлі.

Uber розраховує завершити угоду в другій половині 2027 року. Генеральний директор компанії Дара Хосровшахі заявив, що Uber задоволена широкою підтримкою акціонерів Delivery Hero. За умовами домовленості штаб-квартира Delivery Hero залишатиметься в Берліні щонайменше до 2029 року, а Uber має намір зберігати стабільну чисельність персоналу в місті та інвестувати в Німеччині до 2 млрд євро.

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