Uber повідомила про несанкціонований доступ до даних у США — Channel NewsAsia

У США компанія Uber повідомила про несанкціонований доступ до її даних через скомпрометовані облікові дані постачальника послуг. За даними Channel NewsAsia, серед доступної сторонній особі інформації були персональні дані людей, які отримали повідомлення про інцидент.

Доступ через постачальника

У повідомленні, оприлюдненому на сайті генерального прокурора Каліфорнії та датованому 10 листопада, зазначено, що 9 жовтня постачальник поінформував Uber про компрометацію облікових даних. За даними компанії, їх використали для доступу до облікового запису Uber у цього постачальника.

Після цього Uber припинила обмін даними з постачальником і розпочала розслідування. 13 жовтня воно встановило, що стороння особа використала скомпрометовані облікові дані для доступу до даних Uber, зокрема до персональної інформації.

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Допомога постраждалим

В офіційному повідомленні не названо постачальника та не наведено перелік даних, яких торкнувся інцидент. Видання TechCrunch повідомило, що постачальником була Fireworks AI, а серед даних була інформація з водійських посвідчень. Uber і Fireworks AI не надали негайних коментарів на запити Reuters.

Згідно з повідомленням, інцидент торкнувся приблизно 1 873 жителів штату Род-Айленд. Воно також містило інструкції для жителів округу Колумбія та штатів Меріленд, Північна Кароліна, Нью-Йорк і Пенсильванія. Uber запропонувала постраждалим безкоштовний моніторинг кредитної історії та допомогу у разі шахрайства через Cyberscout, компанію TransUnion. Зареєструватися можна протягом 90 днів від дати листа. Компанія заявила, що досі не виявила випадків зловживання даними.

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