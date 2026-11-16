Uber повідомив про витік даних майже 150 тисяч водіїв — TechCrunch

У США Uber повідомила генерального прокурора штату Орегон, що внаслідок жовтневого зламу її технологічного постачальника Fireworks AI були викрадені персональні дані та номери водійських посвідчень. Компанія поінформувала про інцидент загалом 149 346 осіб.

Як повідомляє TechCrunch, 9 жовтня постачальник сповістив Uber про злам. Зловмисники отримали внутрішні облікові дані Fireworks AI та використали їх для доступу до даних Uber. Серед викраденої інформації — імена, адреси, дати народження та номери водійських посвідчень.

Доступ через облікові дані постачальника

В Uber заявили, що мали налаштовані сповіщення для виявлення несанкціонованого доступу до свого середовища у Fireworks AI. Однак через використання внутрішніх облікових даних самого постачальника ці сповіщення не спрацювали.

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Представник Uber підтвердив, що повідомлення водіям пов’язані з інцидентом безпеки у стороннього постачальника Fireworks AI, який мав доступ до частини даних компанії. Представник Fireworks AI також підтвердив несанкціонований доступ до окремих систем, що торкнувся даних клієнтів.

Інші постраждалі компанії

Fireworks AI надає розробникам доступ до відкритих моделей штучного інтелекту. Компанія раніше повідомляла, що під час інциденту було викрадено дані її клієнтів, зокрема платіжну інформацію та деякі приватні набори даних для ШІ. Стартапи Notion і Cursor також підтвердили, що через цей злам були викрадені їхні дані.

Fireworks AI пов’язала злам із фінансово мотивованим кіберзлочинним угрупованням, метою якого був продаж викрадених токенів для доступу до великих мовних моделей. Водночас жодне відоме кіберзлочинне угруповання публічно не взяло на себе відповідальність за викрадення даних.

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