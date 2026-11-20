Uber почав обмежене тестування сервісу Uber Kids для дітей віком від 10 до 12 років у США. За даними Engadget, який посилається на TechCrunch, програма протягом останніх тижнів запрацювала в Остіні, штат Техас, Нешвіллі, штат Теннессі, та Медісоні, штат Вісконсин.

Умови поїздок

Замовляти поїздки через Uber Kids можуть лише батьки або опікуни, які мають бути присутніми під час посадки дитини в автомобіль. Вони також матимуть доступ до відеотрансляції із салону в реальному часі, щоб стежити за поїздкою.

Опікун може їхати разом із дитиною, а також із додатковими неповнолітніми, якщо на це є дозвіл їхніх батьків або опікунів. Водночас у межах Uber Kids не можна замовляти поїздки з кількома зупинками: маршрут має передбачати лише один пункт призначення.

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Вимоги до водіїв

Запити на такі поїздки отримуватимуть не всі водії Uber. Компанія запрошуватиме до програми водіїв із високими оцінками, які пройдуть короткий навчальний курс. Для участі їм також необхідно ввімкнути запис аудіо та відео у застосунку, а також доступ до камери й мікрофона для трансляції опікунам.

Uber зазначає, що водії отримуватимуть сповіщення про початок Live Video. Доступ до трансляції матимуть лише опікуни дитини та фахівці з безпеки компанії.

За поїздки Uber Kids водіям доплачуватимуть 7 доларів порівняно зі стандартною поїздкою UberX. За першу виконану поїздку в межах програми передбачено додаткову виплату 20 доларів. Чи розширять пілотний проєкт на інші міста, поки невідомо.

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