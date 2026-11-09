Uber запустив бронювання паркування у 15 містах США — TechCrunch

Uber запустив у США сервіс Uber Parking, що дозволяє водіям бронювати та оплачувати паркувальні місця через застосунок. На першому етапі послуга стане доступною у 15 містах, зокрема в Нью-Йорку, Лос-Анджелесі, Чикаго, Сан-Франциско, Маямі, Сіетлі та Вашингтоні. Про це повідомляє TechCrunch.

Мережа SpotHero

Новий сервіс запустили приблизно через дев’ять місяців після придбання Uber застосунку для паркування SpotHero. Завдяки цій угоді компанія отримала доступ до мережі з 13 тисяч гаражів, паркінгів і сервісів паркування з валетами у понад 400 містах.

Наразі Uber Parking орієнтований передусім на людей, які їздять на власних автомобілях. У застосунку користувачі можуть вказати пункт призначення, дату й час, переглянути доступні варіанти на інтерактивній мапі та відфільтрувати місця за типом: самостійне паркування, послуга валета, гараж або відкритий майданчик. Вартість бронювання показують до оформлення замовлення.

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Доступ через QR-код або номер авто

Для бронювання потрібно ввести дані автомобіля та скористатися способом оплати, прив’язаним до гаманця Uber. На місці водій зможе потрапити на паркінг за допомогою унікального QR-коду або системи розпізнавання номерного знака. Компанія також заявила, що скасувати бронювання можна безкоштовно до часу його початку.

Uber також планує використовувати паркувальні локації для компаній у сфері автономного транспорту, з якими співпрацює. Такі місця можуть слугувати локаціями для очікування та підготовки автономних автомобілів, що, за заявою компанії, допоможе скоротити затори й пробіг без пасажирів або вантажу.

Uber пропонує учасникам програми Uber One можливість отримати 10% кредитів за бронювання паркування, які відповідають умовам пропозиції. Ці кредити можна буде витратити на поїздки Uber або замовлення через Uber Eats.

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