Uber здійснив 207,4 млн поїздок електромобілями за квартал — InsideEVs

У третьому кварталі 2026 року водії сервісу Uber у різних країнах світу здійснили 207,4 млн поїздок електромобілями. У середньому це понад 26 таких поїздок щосекунди, а кількість поїздок зросла на 52% проти аналогічного періоду попереднього року, повідомляє InsideEVs.

Понад 400 тисяч водіїв на електромобілях

У липні—вересні на платформі Uber у середньому були активні 434 тис. водіїв електромобілів у світі. Це також на 52% більше, ніж за той самий період роком раніше.

У Європі кожну п’яту поїздку Uber у третьому кварталі здійснили на електромобілі. У США та Канаді цей показник становив одну поїздку з десяти. InsideEVs зазначає, що європейські водії активніше переходили на електромобілі завдяки стимулам і розвитку зарядної інфраструктури, тоді як у США та Канаді темпи переходу залишалися відносно стабільними. Uber також пропонував грошові бонуси водіям, які переходили на електромобілі.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Цілі на 2030 рік залишаються недосяжними

Водночас Uber визнає, що за нинішніх тенденцій його цілі на 2030 рік залишаються недосяжними. Компанія прагнула до кінця десятиліття забезпечити поїздки з нульовими викидами у Канаді, Європі та США.

Серед цілей на 2025 рік було досягнення 100% поїздок із нульовими викидами в Лондоні та Амстердамі, однак фактичний результат становив 41%. Також Uber планував, що половину всіх кілометрів поїздок у семи європейських столицях подолають на електромобілях, проте показник наприкінці року сягнув 32%.

У США та Канаді на одну милю, яку пасажир проїхав з Uber, у середньому припадало 318 г вуглекислого газу — менше за 340 г у 2024 році, але більше за 306 г у 2023-му. У Європі торік показник становив 186 г CO2 на милю. Uber пов’язує різницю між регіонами з вищою популярністю електромобілів і гібридів у Європі, а також із відмінностями у стандартах звітності щодо паливної ефективності у США.

Читай нас у