Ubisoft планує скоротити 70 працівників у Сінгапурі — Channel NewsAsia

Французька компанія Ubisoft планує скоротити 70 робочих місць у своїй студії в Сінгапурі — це близько 20% її місцевого штату. Представники індустрії та експерти вважають, що це рішення відображає не лише ситуацію в країні, а й масштабніші проблеми світового ринку відеоігор, повідомляє Channel NewsAsia.

Доцент Університету Джеймса Кука в Сінгапурі Роберто Діллон зазначив, що перед оголошенням про скорочення в Сінгапурі Ubisoft уже закривала студії та скасовувала ігрові проєкти в інших країнах. Того ж тижня компанія також вирішила закрити фінську студію RedLynx. Діллон навів як приклад загального спаду й закриття студії BioWare компанією Electronic Arts.

Високі витрати та менше вакансій

За словами Діллона, торік світова ігрова індустрія отримала рекордні понад 200 млрд доларів доходу, однак із 2022 року в ній скоротили понад 35 тисяч робочих місць. Однією з причин він назвав зростання витрат: розробка сучасних ігор класу AAA часто коштує понад 200 млн доларів за проєкт.

Співкерівник сінгапурського відділення International Game Developers Association Іван Хо вважає, що індустрія AAA-ігор переживає структурну кризу стійкості. За його словами, закордонні офіси, залежні від головних штаб-квартир, часто першими відчувають наслідки змін на глобальному ринку. Викладачка Національного університету Сінгапуру Сюй Ле додала, що рішення про інвестиції чи реструктуризацію, ухвалені за кордоном, можуть позначатися на місцевих студіях незалежно від їхніх результатів.

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Керівник The Gentlebros Дезмонд Вонг розповів, що витрати на персонал і валютні коливання тиснули на доходи його студії останні два роки, хоча компанія продала більше копій своїх ігор, ніж будь-коли раніше. Він також звернув увагу на сильну конкуренцію: самої лише якісної гри, за його оцінкою, часто недостатньо, аби її помітили серед великої кількості релізів.

Ставка на власну інтелектуальну власність

Засновник Asian Salad Studio Нео Дуан Кай назвав найм розробників у Сінгапурі дорожчим, ніж у багатьох інших країнах регіону. Вонг зазначив, що зарплати в місті-державі вже можуть бути вищими, ніж у Японії, Канаді та деяких країнах Європи. Водночас інвестори та видавці стали обережніше фінансувати нові проєкти й частіше очікують від команд більшої готовності гри до моменту вкладень.

Експерти пропонують Сінгапуру зосередитися на напрямах із вищою доданою вартістю — творчому керівництві, дизайні, технологічних розробках, управлінні інтелектуальною власністю та регіональних бізнес-операціях. Сюй Ле вважає можливою модель, за якої Сінгапур буде центром таких функцій, а частину виробничих процесів виконуватимуть у країнах із нижчими витратами, зокрема в Малайзії, Індонезії чи Вʼєтнамі. Учасники ринку також наголошують на важливості розвитку власних сінгапурських ігрових франшиз, які можуть приносити дохід від ліцензування, продовжень та супутніх продуктів.

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