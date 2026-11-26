Учасник розробки програми Bitcoin Core Абубакар Садік Ісмаїл описав метод, за якого невеликий біткоїн-платіж може потенційно допомогти встановити IP-адресу комп’ютера, що відстежує гаманець. Як повідомляє CoinDesk, вартість такого платежу становить приблизно від 18 до 34 центів за ціни біткоїна близько 60 000 доларів.

Як працює метод

Bitcoin Core повторно розсилає транзакції, які залишилися непідтвердженими приблизно від 12 до 36 годин. Зазвичай більшість платежів підтверджуються раніше, тому ця функція використовується нечасто. За описом Ісмаїла, зловмисник може надіслати на вже використану адресу невеликий платіж із мінімальною дозволеною комісією, який, імовірно, не буде підтверджено.

Приблизно за добу вузол, чий гаманець відстежує відповідну адресу, повторно оголошує таку транзакцію. Якщо стежити за активністю ймовірних вузлів, це може дозволити пов’язати адресу гаманця з інтернет-з’єднанням, а отже потенційно — з місцезнаходженням користувача.

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Результати тестування та захист

Ісмаїл перевірив метод у тестовій мережі, побудованій на стандартному програмному забезпеченні Bitcoin Core. У всіх 30 випробуваннях метод правильно визначив потрібний комп’ютер. Водночас ефективність цього підходу в основній мережі Bitcoin ще не вимірювали.

Проблема може стосуватися також гаманців, які працюють поверх Bitcoin Core, зокрема Sparrow у режимі Core, Specter, Liana, JoinMarket і Electrum Personal Server. Вузли, що використовують Tor, але водночас мають звичайні інтернет-з’єднання, також можуть розкрити реальну IP-адресу, оскільки повторне оголошення надсилається всіма мережевими каналами.

Користувачі можуть вимкнути автоматичне поширення транзакцій через налаштування -walletbroadcast=0, але тоді кожну транзакцію доведеться надсилати вручну. Запропонована зміна коду PR #36482 передбачає повторне надсилання лише транзакцій, які нещодавно потрапили до пулу непідтверджених операцій вузла. Водночас розробник Bitcoin Core Мартін Зумсанде заявив, що це лише дещо підвищить вартість активної атаки, і запропонував зробити повторне надсилання вхідних платежів опційним.

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