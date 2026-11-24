У США учасники дослідження Джорджтаунського університету лише обмежено змогли відрізнити політичні дописи, створені людьми, від текстів, згенерованих штучним інтелектом. ШІ-авторство допису вони правильно визначили у 58,6% випадків — показник лише трохи вищий за випадкове вгадування, повідомляє Der Spiegel.

Дописи про дебати Трампа і Гарріс

Дослідження провели в контексті президентських виборів у США 2024 року. У ньому взяли участь 1122 людини, яким запропонували визначити, чи були політичні текстові публікації про дебати між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс написані людиною або ШІ.

Науковці зібрали 696 дописів за хештегами #debate2024 та #debatenight на платформах X і Truth Social, а також у коментарях до матеріалів американських новинних каналів на YouTube і TikTok. Ще 1690 текстів для дослідження створили шість різних моделей штучного інтелекту.

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Різниця між платформами

Дослідники зафіксували різну точність розпізнавання залежно від платформи. Дописи з TikTok учасники ідентифікували точніше, тоді як результати для публікацій із X були нижчими.

Аналіз емоційних характеристик текстів також показав, що негативні дописи частіше вважали написаними людьми, ніж позитивні. Водночас автори дослідження зазначили, що не можуть цілком виключити наявність ШІ-генерованих публікацій серед дописів, зібраних на платформах.

Соціальні мережі запровадили позначки для контенту, створеного ШІ, які можуть додавати користувачі, автоматичні системи або команди модерації. Однак такі позначки працюють із різною ефективністю, а окремі коментарі в обговореннях не позначаються як ШІ-контент.

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