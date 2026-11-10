Учасниці дослідження UCLA повідомили про поліпшення після оксалоацетату — ScienceDaily

Дослідники UCLA Health Jonsson Comprehensive Cancer Center отримали попередні дані, що добавка з оксалоацетатом може бути пов’язана зі зменшенням когнітивних симптомів і втоми у жінок, які пережили рак молочної залози. У невеликому клінічному дослідженні всі 16 учасниць, які завершили восьмитижневий курс, повідомили про поліпшення пам’яті, концентрації та мислення, повідомляє ScienceDaily.

Дані випробування

У випробуванні II фази взяли участь 18 жінок, яким діагностували ранню стадію раку молочної залози за один-п’ять років до початку дослідження. Усі вони мали виражені когнітивні труднощі. Середній вік учасниць становив близько 50 років; більшість проходили хімієтерапію, а майже 90% під час дослідження продовжували ендокринну терапію.

Учасниці приймали по 500 міліграмів оксалоацетату двічі на день упродовж восьми тижнів. Науковці оцінювали симптоми за анкетами та проводили стандартизовані тести на пам’ять, увагу, швидкість обробки інформації й виконавчі функції, зокрема здатність планувати та зосереджуватися.

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Результати та обмеження

Середній показник суб’єктивно оцінених когнітивних порушень зріс із 29,1 до 55,5 бала. За критеріями дослідження це відповідало переходу групи до діапазону, який вважають нормальним, а не порушеним. Ознаки поліпшення були помітні через чотири тижні. Учасниці також повідомили про меншу втому й кращу фізичну функціональність, а стандартизовані тести показали поліпшення швидкості обробки інформації та виконавчих функцій.

Оксалоацетат — молекула, що природно міститься в організмі, бере участь у виробництві клітинної енергії та регуляції глутамату. Водночас автори наголосили, що висновки є попередніми: дослідження було малим і не передбачало плацебо-групи чи іншої групи для порівняння. Тому встановити, чи саме добавка спричинила зафіксовані зміни, неможливо.

Найчастішими побічними явищами були розлади травлення, зокрема нетравлення, здуття, закреп, діарея та нудота. Дві учасниці припинили прийом добавки через шлунково-кишкові симптоми; серйозних небажаних явищ не зареєстрували. Команда UCLA готує рандомізоване плацебо-контрольоване дослідження II фази, набір до якого планували розпочати наприкінці 2026 року.

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