Учасниця Blackpink Джису представила новий сингл Sun Showers, написаний і записаний для майбутнього анімаційного фільму The Angry Birds Movie 3. Стрічка має вийти в кінотеатрах 23 грудня, повідомляє Rolling Stone.

Пісня для анімаційного фільму

Sun Showers — енергійний поптрек із гімновим звучанням. Джису стала однією зі співавторок пісні. У кліпі з’являються анімовані персонажі фільму, а також Шумон — персонаж, схожий на кульку пилу. За даними видання, співачка створила й намалювала його ще в середній школі.

У заяві для The Hollywood Reporter Джису сказала, що хотіла передати грайливу та яскраву енергію фільму через легку пісню, яка спонукатиме слухачів усміхатися й танцювати.

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Акторський склад і сольний альбом

До акторського складу озвучення The Angry Birds Movie 3 увійшли Джейсон Судейкіс, Джош Гед, Емма Маєрс, Рейчел Блум, Вокер Скобелл, Денні Макбрайд, Лілі Джеймс і Кеке Палмер, а також інші актори. Режисером фільму став Джон Райс, сценарій написав Туроп Ван Орман.

Джису також працює над дебютним сольним повноформатним альбомом. Нещодавно вона випустила сингли Addicted та Click і має виступити на фестивалі Coachella у 2027 році. Blackpink возз’єдналися для мініальбому Deadline та світового туру Deadline World Tour, який завершився в Гонконгу в липні. Мініальбом, випущений у лютому, містить п’ять треків, зокрема сингл Jump.

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