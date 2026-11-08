Учені пов’язали 10 моделей харчування з повільнішим біологічним старінням — ScienceAlert

Команда на чолі з дослідниками Німецького центру нейродегенеративних захворювань (DZNE) виявила зв’язок між дотриманням десяти моделей харчування та повільнішим біологічним старінням. У дослідженні, опублікованому в Nature Communications, проаналізували дані 6470 учасників віком від 30 років, повідомляє ScienceAlert.

Науковці зіставили оцінки дотримання дієтичних рекомендацій із біомаркерами в крові, що відображають біологічний вік. За всіма розглянутими моделями здоровіші харчові звички були пов’язані з повільнішим біологічним старінням.

Які моделі харчування досліджували

До переліку увійшли середземноморська та нордична дієти, DASH для контролю артеріального тиску, а також MIND, спрямована на підтримку здоров’я мозку. Також оцінювали Alternative Healthy Eating Index 2010, Plant-based Diet Index, Healthful Plant-based Diet Index та дієту EAT-Lancet.

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Ще два індекси — Unhealthful Plant-based Diet Index і Dietary Inflammatory Index — відображають нездорові харчові звички, зокрема вживання солодких напоїв і солодощів. Нижчі показники за цими індексами, тобто менше дотримання нездорового раціону, також асоціювалися з повільнішим старінням.

Як визначали біологічний вік

Для оцінки старіння дослідники застосували три так звані епігенетичні годинники, що аналізують патерни метилювання ДНК — хімічні мітки, які змінюються з біологічним віком. Технологія дала змогу охопити близько 850 тисяч ділянок ДНК, що приблизно удвічі більше, ніж у більшості попередніх досліджень такого типу.

Результати додатково перевірили на вибірці з 1034 осіб і отримали подібні асоціації. Водночас автори наголосили, що дослідження показує зв’язок, а не доводить причинно-наслідковий вплив: дані відображають стан учасників у певний момент часу. Понад 70% пов’язаних із раціонами біологічних шляхів були спільними та стосувалися структури клітин, клітинної сигналізації й метаболізму.

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