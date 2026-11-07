Учені: відкриті ландшафти домінували в Європі понад 20 млн років — ScienceDaily

Дослідники під керівництвом Орхуського університету в Данії дійшли висновку, що протягом понад 20 мільйонів років у Європі переважали не суцільні густі ліси, а мозаїка рідколісь, луків, чагарників і відкритих трав'янистих ділянок. Про результати роботи, опублікованої в журналі Biological Conservation, повідомляє ScienceDaily.

Свідчення від міоцену до доіндустріальної доби

Науковці проаналізували палеоекологічні дані від міоцену, що почався приблизно 23 мільйони років тому, до доіндустріального періоду. Вони поєднали дані викопного пилку та решток рослин, деревного вугілля від давніх пожеж, хімічних слідів у зубах і кістках травоїдних тварин, а також викопних комах і ссавців та давньої екологічної ДНК із відкладів.

За висновком авторів, такий комплекс доказів дає змогу оцінювати не лише склад рослинності, а й зміни екосистем та вплив тварин на них. Мозаїчні ландшафти існували за помірного клімату, подібного до сучасного в багатьох частинах Європи, а також у тепліші й холодніші періоди.

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Роль великих травоїдних

Важливим чинником підтримання відкритих просторів були великі травоїдні — слони, носороги, тури та бізони. Випасання, поїдання чагарників і порушення ґрунту під час пересування цих тварин стримували заростання територій деревами та чагарниками, створюючи умови для трав і польових квітів.

Дослідники зазначають, що сучасним європейським екосистемам бракує такого впливу: багато великих диких травоїдних зникли, а традиційне екстенсивне випасання в багатьох регіонах занепало протягом останнього століття. На думку авторів, відновлення природи не має зводитися до створення суцільних лісів, адже це може скорочувати різноманіття середовищ, до яких європейські види пристосовувалися впродовж мільйонів років.

Натомість науковці пропонують підтримувати поєднання відкритих луків, розріджених лісів і ділянок, сформованих природним випасанням. Вони також пов'язують давні відкриті ландшафти з еволюційною історією видів, які нині часто вважають типовими для сільськогосподарських угідь, зокрема жайворонків, галок, європейського хом'яка та диких маків.

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