Учені визначили умови вилучення олії з кавової гущі — ScienceDaily

Дослідники Universitat Rovira i Virgili визначили ефективні умови вилучення олії з використаної кавової гущі, які дають змогу зберегти решту біомаси для подальшої переробки. Як повідомляє ScienceDaily, олія з такого відходу може бути сировиною для біодизеля, а залишковий матеріал — для виробництва інших видів палива та хімічних речовин.

Відпрацьована кавова гуща містить близько 15% ліпідів. Світове виробництво кавових зерен становить приблизно 10 млн метричних тонн на рік, але лише невелика частина матеріалу зерен потрапляє в готовий напій, а решта утворює тверді відходи.

Умови екстракції

Команда департаменту хімічної інженерії вивчала вплив температури, тривалості процесу та співвідношення розчинника до сухого залишку. Для відокремлення жирів застосували n-гексан. Оптимальними умовами дослідники назвали температуру 45 °C, тривалість 60 хвилин і 35 мл гексану на грам сухого залишку.

За цих умов вдалося вилучити приблизно 90% обсягу олії, який можна отримати методом Сокслета — поширеним лабораторним способом із високим виходом екстракції. Оптимізований процес також дав чистішу олію: частка домішок становила 0,3% проти 3,9% за методу Сокслета.

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Хімічний аналіз показав, що склад жирних кислот залишався сталим за різних умов експерименту. Найбільшу частку в олії становили лінолева та пальмітинова кислоти, що вказує на її потенціал як компонента для виробництва біодизеля.

Подальше використання залишку

Після вилучення олії кавова гуща зберігає лігноцелюлозну структуру, до якої входять целюлоза, геміцелюлоза та лігнін. Ці компоненти можуть перероблятися на біоетанол, молочну кислоту, полігідроксиалканоати, фенольні сполуки та інгредієнти для виробництва сталого авіаційного палива.

Науковці також перевірили екстракцію з використанням ультразвуку та мікрохвиль. Хоча ці методи прискорювали початкові етапи вилучення, за сукупністю чистоти олії, ефективності, енерговитрат і можливості масштабування більш збалансованим виявився звичайний періодичний процес із n-гексаном.

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