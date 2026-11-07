Учені з США пов’язали приємні розмови з рожевим шумом — The Guardian

Дослідники Дартмутського коледжу в штаті Нью-Гемпшир, США, з’ясували, що люди частіше вважають розмову приємною та хочуть її продовжити, коли її динаміка нагадує рожевий шум. Такий тип взаємодії поєднує зосередженість на спільній темі з появою нових ідей, повідомляє The Guardian.

Понад тисяча проаналізованих розмов

Науковці проаналізували понад 1 000 розмов між незнайомцями, які після спілкування відповідали на запитання про свої враження. Більш виражені ознаки рожевого шуму були пов’язані з вищою оцінкою розмови, бажанням продовжити діалог і сильнішим відчуттям зв’язку зі співрозмовником.

Дослідники також перевірили цей підхід на бесідах друзів про досвід, який вплинув на їхнє становлення. Результат виявився подібним: більше ознак рожевого шуму відповідало більшому задоволенню від спілкування. Під час аналізу розмов на швидких побаченнях цей показник також допомагав передбачити, які пари зустрінуться вдруге. Результати роботи опублікували у Science Advances.

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Баланс між повторенням і хаосом

Для аналізу діалогів команда застосувала ШІ-модель MPNet. Вона оцінювала кожну репліку за 768 параметрами, зокрема за змістом, тоном і контекстом, що дозволило простежити, як розмова змінюється з часом.

Автори пояснюють, що білий шум у діалозі виникає, коли співрозмовники не реагують на сказане одне одним і бесіда хаотично перескакує між темами. Червоний шум, навпаки, пов’язаний із надмірним повторенням і застряганням у розмовній рутині. Рожевий шум займає проміжне положення: люди синхронізуються, досліджуючи тему, потім додають нові ідеї та знову повертаються до спільного обговорення.

Перший автор дослідження Кетрін О’Нелл припустила, що вміння підтримувати таку динаміку можна розвивати. Зокрема, команда проаналізувала подкасти з двома ведучими та виявила, що рівень рожевого шуму в їхніх розмовах зростав протягом перших 50 епізодів.

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