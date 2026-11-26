Дослідники Базельського університету з’ясували, що щільно упакована ДНК на периферії клітинного ядра захищає ембріони круглих червів C. elegans від пошкоджень, спричинених UVB-випромінюванням. Про результати роботи, опублікованої в журналі Science Advances, повідомляє News-Medical.

Роль ядерних пор

У клітинному ядрі частина ДНК перебуває у щільно упакованому та переважно неактивному стані — гетерохроматині. Зазвичай він пов’язаний із ядерною ламіною — сітчастою структурою на внутрішньому боці ядерної оболонки. Така організація допомагає впорядковувати геном і регулювати активність генів.

Команда професорки Сьюзен Манго дослідила, як це розташування формується під час ембріонального розвитку. Вчені встановили, що час появи гетерохроматину на периферії ядра залежить від кількості ядерних пор — каналів у ядерній оболонці, через які молекули переміщуються між ядром і клітиною.

На ранніх етапах розвитку ядерна оболонка щільно вкрита такими порами, тому гетерохроматин не може накопичуватися біля ядерної ламіни. У міру розвитку кількість пор зменшується, звільняючи місце для щільно упакованої ДНК. Водночас ділянки ДНК у цих зонах стають менш активними. Коли дослідники знижували рівень окремих компонентів ядерних пор, гетерохроматин накопичувався біля ядерної ламіни раніше, ніж зазвичай.

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Захист від ультрафіолету

Молоді ембріони без сформованого шару периферійного гетерохроматину виявилися дуже чутливими до UVB-випромінювання — складової сонячного світла, здатної пошкоджувати ДНК. Старші ембріони були значно стійкішими.

У старших ембріонах пошкодження ДНК концентрувалися переважно на периферії ядра, у гетерохроматині. Якщо зв’язок гетерохроматину з ядерною ламіною порушували, ушкодження поширювалися по всьому ядру, а виживаність ембріонів зменшувалася.

Формування цього захисного шару пов’язане з відкладанням яєць. На ранній стадії ембріони розвиваються всередині організму матері, де значною мірою захищені від ультрафіолету. До моменту відкладання яєць вони вже починають формувати власний шар периферійного гетерохроматину.

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