У Лагосі, Нігерія, вчителька Бусає Адеємо стала переможницею конкурсу Maltina Teacher of the Year 2026. Вона отримала грошову винагороду в розмірі 10 млн найр, а губернатор штату Лагос Бабаджіде Санво-Олу окремо надав їй трикімнатну квартиру.

Як повідомляє Premium Times Nigeria, Адеємо викладає у школі Lanre Awolokun High School у районі Гбагаду в Лагосі. Її оголосили переможницею 12-го конкурсу, який організував освітній фонд Nigerian Breweries-Felix Ohiwerei Education Trust Fund.

Нагороди переможниці

Окрім основної премії та квартири, вчителька отримала автомобіль Honda HR-V, повністю оплачене закордонне навчання для професійного розвитку, річний запас напою Maltina та проєкт шкільної інфраструктури вартістю 30 млн найр, який мають збудувати на її честь.

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За даними пресрелізу організатора, переможниця також здобула Maltina Prize for Best STEM Teacher — відзнаку для найкращого викладача STEM-дисциплін — і додатково отримала 1,5 млн найр. Після нагородження Адеємо подякувала організаторам, владі штату та партнерам і заявила, що відзнака спонукатиме її надалі підтримувати розвиток учителів і STEM-освіти в Нігерії.

Інші призери

Першим віцепризером конкурсу назвали Юсуфа Каріята зі школи Wisdom International School of Excellence в Абуджі, який отримав 5 млн найр. Другим віцепризером став Ефраїм Ін’янгудо з Comprehensive Secondary School у штаті Аква-Ібом, який здобув 3 млн найр. Ще 17 учителів, які стали переможцями на рівні штатів, отримали по 1 млн найр.

За даними організаторів, цього року на конкурс надійшло 2510 заявок із 36 штатів Нігерії та Федеральної столичної території, з яких дійсними визнали 2243. Конкурс Maltina Teacher of the Year започаткували у 2015 році для відзначення видатних учителів країни.

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