Учні школи в Кенії відібрали пістолет у поліцейського під час іспитів — Nation Kenya

У школі Nyabisase Mixed Secondary у Бобасі, в окрузі Кісії в Кенії, учні під час іспитів KCSE напали на групу, що моніторила перебіг екзаменів, та відібрали пістолет у поліцейського. За даними Nation Kenya, учасники заворушень утримували зброю майже три години.

Поранення під час інциденту

Подія сталася у четвер між першою та другою екзаменаційними роботами. Учні атакували представників Кенійської національної екзаменаційної ради (KNEC) і поліцейських, які прибули з Найробі для моніторингу іспитів.

Командир поліції округу Кісії Рональд Кіруї заявив, що представники KNEC і кілька поліцейських зазнали травм. За його словами, правоохоронці провели обшук у школі та виявили пістолет. Обставини, за яких поліцейський втратив зброю, розслідують.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Школу закрили

Для припинення заворушень до закладу направили поліцію з протидії масовим заворушенням. Після інциденту влада вирішила закрити школу та відправити всіх учнів додому.

У липні 2026 року школу вже закривали через насильницькі протести після призначення нового директора. Тоді учні зіткнулися з учителями, кидали каміння, а заворушення завершилися пожежею в одному з гуртожитків.

Читай нас у