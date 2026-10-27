Учні в Австралії створили музику з відлуння водонапірної вежі — ABC News Australia

Учні школи Cobar High в Австралії разом із професійним Noise String Quartet виконали музичний твір у Cobar Sound Chapel — постійній звуковій інсталяції в колишньому водяному резервуарі неподалік від містечка Кобар. Під час виступу також грав виконавець на диджериду, повідомляє ABC News.

Музика з простору й природних матеріалів

Твір підготували під час майстерні з композитором і викладачем Сіднейської консерваторії Джимом Койлом. За його словами, школярі запропонували чимало ідей, які вдалося втілити в музичній партитурі. Композитор зазначив, що використання самої споруди як складника композиції стало для нього новим досвідом.

Учасникам запропонували працювати зі звуками довколишнього середовища. Для цього вони використовували, зокрема, палиці, каміння та гілки. Вчителька музики Лора Ендрю сказала, що учні створювали різні звуки й у такий спосіб відзначали своє місто та його особливості.

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Інсталяція у 125-річному резервуарі

Cobar Sound Chapel створили у 2022 році. Її архітектором став Гленн Меркатт, а музичну частину проєкту створив композитор Жорж Ленц. Водночас сріблястому водяному резервуару, в якому розміщена інсталяція, 125 років.

Колишній учень Cobar High, представник народу віраджурі Ксандер Джеффрі виконав під час концерту партію на диджериду. Він розповів, що простір Sound Chapel посилює звучання інструмента, створюючи сильне відлуння й вібрації. За словами Джеффрі, гра на диджериду допомогла йому відновити зв’язок зі своєю культурою.

На виступ приїхали глядачі з інших регіонів Австралії. Деякі учні після концерту сказали, що цей досвід надихнув їх продовжувати займатися музикою.

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