Учні з В’єтнаму в Німеччині жили по вісім осіб у кімнаті — Der Spiegel

Учні з В’єтнаму, які прибули до Німеччини на професійне навчання у сфері догляду, жили по вісім осіб в одній кімнаті. Вони також повідомили про нерегулярні виплати або їхню відсутність, йдеться у матеріалі Der Spiegel.

Умови проживання

У сюжеті SPIEGEL TV розповідається про досвід учнів під час перебування в Німеччині. Одна з людей, про яких ідеться в матеріалі, порівняла необхідність тіснитися всім в одному приміщенні з перебуванням у могилі.

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Виплати та погрози

За даними видання, винагороду за навчання виплачували нерегулярно або не виплачували зовсім. Тим, хто запитував про виплату винагороди, погрожували звільненням.

Матеріал підготувала журналістка Джессі Шредтер для SPIEGEL TV. Der Spiegel опублікував сюжет 14 листопада 2026 року.

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