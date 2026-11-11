UCLA: шкільні дані точніші за GPA для виявлення ризику вживання речовин — News-Medical

Дослідники UCLA Health у США встановили, що детальні дані зі шкільних журналів краще за середній бал GPA допомагали визначати учнів, які до восьмого класу повідомляли про вживання алкоголю, канабісу або інших речовин. Про це повідомляє News-Medical з посиланням на дослідження, опубліковане в Journal of School Health.

Дані 289 учнів

Науковці проаналізували освітні дані 289 школярів із регіону Лос-Анджелеса, за якими стежили з шостого до восьмого класу. Більшість учасників проживали в громадах із низькими доходами, де сім’ї можуть стикатися з перешкодами для регулярного доступу до медичної допомоги.

Майже 15% учасників до восьмого класу повідомили, що хоча б раз уживали психоактивні речовини. Дослідники зіставили ці відповіді з GPA та даними шкільних журналів, до яких входили результати тестів і коротких перевірок знань, виконання домашніх завдань, залученість і участь у роботі класу.

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Роль участі в навчанні

За висновками авторів, показники залученості та участі в класі виявилися точнішими сигналами для ідентифікації учнів із ризиком уживання речовин, ніж GPA. Вони припускають, що така інформація може повніше відображати особисті та середовищні чинники, пов’язані з поведінкою підлітків.

Дослідники наголосили, що результати отримано на невеликій вибірці й потребують перевірки у масштабніших дослідженнях — у різних містах, типах шкіл і громадах. На їхню думку, використання таких даних потенційно може допомогти в ранньому виявленні ризиків серед підлітків, які рідко проходять профілактичні медичні огляди.

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