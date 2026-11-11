UCSF запустив дослідження за участю до 3 000 людей — News-Medical

Каліфорнійський університет у Сан-Франциско (UCSF) у США запускає глобальне дослідження CANOPY, у якому планують спостерігати за досвідом до 3 000 людей, що вже мають намір уживати психоделіки вдома, на організованих ретритах або в інших умовах. Науковці оцінюватимуть зміни настрою, самопочуття та інші психологічні показники учасників, повідомляє News-Medical.

Спостереження поза лабораторіями

CANOPY не є традиційним клінічним випробуванням: дослідники не надаватимуть учасникам психоделіки та не визначатимуть, які речовини вони вживатимуть. До проєкту залучатимуть повнолітніх людей, які до участі в дослідженні вже планують ужити психоделік і готові проходити наукові оцінювання. Основну частину дослідження проводитимуть дистанційно.

Учасники заповнюватимуть стандартизовані анкети до та після вживання речовин, а також упродовж шести місяців потому. Дослідження охопить псилоцибін, ЛСД, аяуаску, ібогаїн, MDMA та кетамін.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Дані про мозок і фізіологію

Частина учасників, які зможуть приїхати до UCSF, пройде нейровізуалізацію та електроенцефалографію. Вони також нададуть зразки крові й слини до запланованого психоделічного досвіду та користуватимуться переносними пристроями для збору фізіологічних даних поза лабораторією.

Керівник CANOPY, професор неврології UCSF Робін Каргарт-Гарріс, заявив, що проєкт має дати можливість із науковою ретельністю дослідити досвід, який зазвичай відбувається поза контрольованими лабораторними умовами. Дослідники хочуть з’ясувати, чому результати психоделічного досвіду можуть істотно відрізнятися у різних людей, і відокремити вплив речовини від індивідуальних біологічних, психологічних та середовищних чинників.

CANOPY отримав фінансування до 1,4 млн доларів від Агентства передових дослідницьких проєктів у сфері охорони здоров’я США (ARPA-H). Загалом три психоделічні дослідницькі проєкти UCSF отримали від агентства до 8,5 млн доларів. Дані CANOPY планують використати для майбутніх клінічних випробувань і оцінки ризиків та переваг уживання психоделіків поза контрольованими дослідженнями.

Читай нас у