UCT підтримав 2315 студентів продуктовими наборами у 2026 році — Daily Maverick

У ПАР університети надають продовольчу допомогу студентам без фінансування, для яких нестача їжі впливає на відвідування занять та складання іспитів. Університет Кейптауна повідомив, що його Програма продовольчого суверенітету, заснована 2008 року, у 2026 році вже надала щомісячні продуктові набори 2315 студентам, повідомляє Daily Maverick.

Продуктові набори та безкоштовні обіди

Програма Університету Кейптауна забезпечує студентів наборами продуктів тривалого зберігання, а за наявності додаткових коштів — також засобами гігієни. За оцінкою представника університету Елайджі Мохололи, пожертва у 455 рандів дає змогу забезпечити одного студента продуктами приблизно на два тижні та засобами гігієни на місяць. На місячну продовольчу підтримку одного студента потрібно близько 1800 рандів.

Університет Вітватерсранда заявив, що за рік підтримав 5000 студентів. Заклад роздає продукти, готує безкоштовні страви, розвиває продовольчі сади та спільну студентську кухню. У межах проєкту Masidleni Daily Meal Project у кожен навчальний день семестру доступні 1000 безкоштовних гарячих обідів, а Food Bank раз на місяць видає продуктові пакунки.

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Затримки виплат і зростання потреби

Університет Преторії через програму Student Nutrition and Progress Programme у 2021–2025 роках надав допомогу 4316 студентам. Зокрема, 1523 людини отримали продуктові набори, 1106 — кошти на харчування, а 1687 — одноразову невідкладну підтримку. Заступник директора з питань студентів Леква Моквана пов’язав особливо високий показник у 2025 році із затримками виплат Національної схеми фінансової допомоги студентам, через які багато молодих людей тимчасово залишилися без грошей на їжу. За його словами, попит зберігся й у 2026 році.

Дослідження Університету Західного Кейпу, на яке посилається видання, оцінює частку студентів, що час від часу стикаються з голодом, у різних університетах ПАР від 30% до 65%. У Кейпському технологічному університеті повідомили, що отримують у середньому близько 500 звернень щодо продовольчої допомоги; приблизно 60% його студентів походять із малозабезпечених родин. Серед можливих напрямів підтримки заклад назвав продовольчі банки, ваучерні програми, городи та освітні ініціативи з харчування.

Представник Північно-Західного університету Луї Якобс зазначив, що продовольча незабезпеченість погіршує концентрацію, відвідуваність занять, академічні результати й загальний добробут студентів, а також підвищує ризик відсторонення від навчання або затримки з його завершенням.

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