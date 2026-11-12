Удар Ізраїлю по лікарні Насер у Газі забрав життя чотирьох людей — Anadolu Agency

У палестинському Хан-Юнісі на півдні Сектора Гази ізраїльський авіаудар по медичному комплексу Насер забрав життя чотирьох палестинців. За даними Anadolu Agency, про загиблих повідомив речник цивільної оборони Махмуд Басаль.

Удар по корпусу лікарні

Удар вранці у четвер припав на другий поверх будівлі Аль-Ясін, що розташована на території медичного комплексу в західній частині Хан-Юніса. Директор лікарні заявив, що внаслідок атаки значних пошкоджень зазнали відділення інтенсивної терапії та хірургії.

Інші атаки в Газі

Напередодні, 11 листопада, ще п'ятеро палестинців загинули внаслідок ізраїльських атак у місті Газа та таборі біженців Бурейдж. Ще одна людина померла від поранень, яких зазнала під час ізраїльського удару 10 листопада.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Anadolu Agency повідомляє, що атаки відбуваються на тлі того, що агентство називає триваючими порушеннями Ізраїлем угоди про припинення вогню, яка набула чинності 10 жовтня 2025 року. За наведеними агентством даними, відтоді загинули 1 622 палестинці, ще 5 878 дістали поранення.

За даними Anadolu Agency, від жовтня 2023 року внаслідок війни Ізраїлю проти Гази загинули понад 74 600 палестинців, а майже 176 000 зазнали поранень. Агентство також повідомило про руйнування 90% інфраструктури території.

Читай нас у