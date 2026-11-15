Удар ізраїльського дрона в Газі вбив палестинця та поранив двох — Anadolu Agency

У районі Аль-Мавасі на півдні Гази ізраїльський безпілотник завдав удару, внаслідок якого загинув один палестинець і ще двоє зазнали поранень. Про це з посиланням на медиків комплексу Нассер повідомляє Anadolu Agency.

Атаки на півночі Гази

За інформацією місцевих джерел, на півночі сектора ізраїльський дрон скинув вибухові пристрої на будинки та намети, де перебувають переміщені палестинці. Це сталося в районі Аль-Салатін на захід від Бейт-Лахії. Там само повідомляли про продовження артилерійських обстрілів на північному заході Гази.

Дані про втрати

Днем раніше, за даними медичного джерела в лікарні Аш-Шифа, удар ізраїльського безпілотника в районі Ас-Сафтаві на півночі Гази вбив двох палестинців і поранив трьох.

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Міністерство охорони здоров’я Гази заявило, що від початку режиму припинення вогню 10 жовтня 2025 року внаслідок порушень угоди загинули 1 643 палестинці, ще 5 964 були поранені. Ці дані відомство навело станом на суботу.

За даними міністерства, від жовтня 2023 року в Газі загинули понад 74 тисячі палестинців, а більш як 176 тисяч зазнали поранень. У матеріалі також зазначається, що війна зруйнувала близько 90% інфраструктури Гази, а ООН оцінює вартість її відбудови приблизно у 71,4 млрд доларів.

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