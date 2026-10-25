Удар по університету в Газі забрав життя трьох людей — Dawn

У місті Газа, Палестина, внаслідок ізраїльського удару по Ісламському університету загинули троє людей, ще восьмеро були поранені. Лікарня «Аш-Шифа» повідомила, що прийняла тіла трьох загиблих і надала допомогу постраждалим після удару безпілотника.

Двоє співрозмовників в Ісламському університеті заявили, що загиблими були працівники адміністрації, а серед поранених є студенти. Міністерство освіти Гази повідомило, що студенти перебували на заняттях у момент удару. Як повідомляє Dawn, ізраїльські військові у відповідь на запит заявили, що перевіряють ці повідомлення.

Заява міністерства освіти

Міністерство освіти Гази засудило удар і заявило, що мовчання міжнародної спільноти щодо атак на студентів та університети заохочує продовження таких дій. У відомстві також стверджують, що внаслідок війни було пошкоджено 95% будівель академічних закладів, а за останні шість днів загинули 10 студентів і працівників освіти.

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Інші загиблі в секторі Гази

Речник служби цивільної оборони Гази Махмуд Бассаль повідомив ще про чотирьох загиблих того ж дня в інших районах сектору. Двоє людей загинули внаслідок авіаудару в південному Хан-Юнісі, одна людина — у центральному Дейр-ель-Балаху, ще одна — на півночі сектору Гази.

За даними органів охорони здоров’я території, від початку перемир’я, яке діє понад рік, внаслідок ізраїльських ударів у секторі Гази загинули щонайменше 1500 палестинців. Ізраїль заявляє про загибель чотирьох своїх військових. Палестинська влада повідомляє, що від початку ізраїльського наступу в Газі загинули понад 74 тисячі людей.

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