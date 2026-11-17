У селі Комишуваха Запорізької області в Україні завершили пошуково-рятувальні роботи після російського удару по пункту роздачі гуманітарної допомоги 2 листопада. Кількість загиблих унаслідок атаки зросла до 72 людей, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Пошуки тривали два тижні

За даними Meduza, рятувальники впродовж двох тижнів шукали загиблих, попри безперервні обстріли. Вигівський заявив, що за цей час Росія — держава-агресор — 11 разів обстріляла село.

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Дев’ять атак припали безпосередньо на місце проведення пошукових робіт. Унаслідок цих обстрілів були поранені троє поліцейських і четверо рятувальників, також пошкоджено техніку.

Удар по колишній школі

2 листопада російські війська скинули авіабомби на будівлю колишньої школи в Комишувасі, де місцевим жителям роздавали гуманітарну допомогу. Ця атака стала однією з найсмертоносніших за час повномасштабної війни. Більше жертв, за наявними оцінками, могла спричинити лише атака на Маріупольський драматичний театр 16 березня 2022 року.

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