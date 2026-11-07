Уеда пов’язав пожвавлення інвестицій у Японії з помірною інфляцією — Anadolu Agency

У Японії повернення помірної інфляції пожвавлює готовність компаній до ризику та стимулює внутрішні інвестиції, заявив голова Банку Японії Кадзуо Уеда. Про це він сказав під час лекції Мішеля Камдессю з питань центрального банкінгу в Міжнародному валютному фонді, повідомляє Anadolu Agency.

Інвестиції та кредитування

За словами Уеди, після пандемії обсяг інвестицій японського бізнесу в основний капітал перевищив максимум початку 1990-х років. Банківське кредитування в країні останнім часом зросло більш ніж на 5%, що стало найшвидшим темпом за три десятиліття на тлі пожвавлення корпоративних запозичень.

Згідно з опитуванням Банку Японії, понад 70% компаній повідомили, що у 2023–2024 роках активніше інвестували всередині країни. Головним чинником цього Уеда назвав гострий дефіцит робочої сили.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Автоматизація і продуктивність

Брак працівників, за оцінкою голови центробанку, спонукає японські компанії збільшувати інвестиції у виробничі потужності всередині країни та впроваджувати трудозберігальну автоматизацію. Серед напрямів інвестицій він також назвав декарбонізацію і цифрову трансформацію.

Уеда зазначив, що пожвавлення внутрішніх інвестицій може допомогти Японії реалізувати сформульовану чотири десятиліття тому мету економічного коригування, орієнтованого на внутрішній попит, через скорочення надлишку корпоративних заощаджень. Водночас чисті первинні доходи від іноземних інвестицій, які перевищують 6% ВВП, надалі залишатимуться важливою складовою зовнішніх рахунків країни. Він додав, що старіння населення може зменшувати заощадження домогосподарств, тоді як вища продуктивність і капітальні витрати здатні поступово скоротити розрив між національними заощадженнями та інвестиціями.

Читай нас у