УЄФА умовно заборонив уболівальникам збірної Англії відвідати один виїзний матч через расистську та/або дискримінаційну поведінку під час поєдинку Ліги націй проти Іспанії в Мадриді. Збірна Англії перемогла в цій грі з рахунком 3:2.

Санкцію призупинили на два роки

Покарання передбачає заборону на один виїзний матч, однак УЄФА призупинив її на дворічний випробувальний період. Футбольну асоціацію Англії також оштрафували на 12 600 фунтів стерлінгів.

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За інформацією Sky Sports News, санкції пов'язані з антикатолицькими та антиірландськими вигуками під час матчу в Мадриді.

Реакція Футбольної асоціації Англії

Представник Футбольної асоціації Англії заявив, що організація не терпітиме неприйнятних і глибоко образливих вигуків. За його словами, асоціація співпрацюватиме з поліцією, яка присутня на домашніх і виїзних матчах збірної Англії, щоб встановити причетних і вжити необхідних заходів.

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