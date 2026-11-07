Уельс переміг Японію 28:21, Адамс оформив дві спроби — Sky Sports News

Збірна Уельсу з регбі перемогла Японію з рахунком 28:21 на стадіоні «Принсіпаліті» в Кардіффі. Джош Адамс оформив дві спроби, а команда Уельсу втримала перевагу в напруженій кінцівці матчу, повідомляє Sky Sports.

Обмін спробами у першій частині гри

Господарі відкрили рахунок уже на третій хвилині завдяки спробі Арчі Гріффіна. За вісім хвилин Японія відповіла результативною дією Бена Гантера. Згодом команди знову обмінялися спробами: Луї Ріс-Замміт перервав серію з восьми матчів без спроб у міжнародних зустрічах, а за японську збірну заніс Ворнер Дірнс.

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Напружена кінцівка

У другому таймі Адамс заніс свою другу спробу, що зміцнило позиції Уельсу. Втім, за п'ять хвилин до завершення гри Кента Фукуда скоротив відставання Японії та загострив боротьбу в останні хвилини. Уже в доданий час Уельс здобув штрафний, який допоміг команді втримати переможний результат.

14 листопада Уельс у Кардіффі зіграє проти Нової Зеландії в другому матчі Northern Series. Японія того ж дня зустрінеться з Англією на стадіоні «Альянц».

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