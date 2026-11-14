Уельс переміг Нову Зеландію у регбі вперше з 1953 року — Sky Sports News

Збірна Уельсу з регбі перемогла Нову Зеландію з рахунком 35:28 у матчі Nations Championship. Це перша перемога валлійців над All Blacks із 1953 року, повідомляє Sky Sports.

Перевага Уельсу в першому таймі

Господарі вдало почали матч і повели 14:0, а згодом — 21:7. Спроби за Уельс занесли Томос Вільямс, Деві Лейк та Арчі Гріффін. Однак рішення валлійців продовжити атаку замість того, щоб вибити м’яч в аут, дозволило Новій Зеландії зрівняти рахунок до перерви.

Новозеландці відігралися завдяки спробам Кортеза Ратіми, Воллеса Сітіті та Фехі Фінеанганофо. Останню спробу зарахували на третій хвилині компенсованого часу в першому таймі.

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Оборона у вирішальні хвилини

На старті другого тайму Уельс знову відірвався в рахунку: Едді Джеймс і Луїс Ріс-Замміт занесли реалізовані спроби, встановивши рахунок 35:21. Пітер Лакаї скоротив відставання Нової Зеландії до семи очок.

Заключна частина матчу майже повністю проходила в 22-метровій зоні Уельсу. Валлійці витримали серію атак суперника та тричі не дозволили новозеландцям приземлити м’яч у заліковій зоні. Наступний матч Уельс проведе проти Австралії 21 листопада в Кардіффі, а Нова Зеландія того ж дня зіграє з Англією на Allianz Stadium Twickenham.

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