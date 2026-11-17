Збірна Уельсу з регбі повернулася до тренувань у Кардіффі, Уельс, після перемоги над Новою Зеландією з рахунком 35:28 — першої для валлійців у матчах проти All Blacks з 1953 року. Тепер команда головного тренера Стіва Тенді готується до домашньої гри проти Австралії, яка відбудеться 21 листопада на стадіоні Principality Stadium, повідомляє BBC Sport.

Після суботньої перемоги гравцям дали додатковий час, щоб провести його з родинами. Під час командної зустрічі регбісти переглянули відео з реакціями вболівальників на успіх збірної. Асистент тренера Метт Шерратт зазначив, що команда усвідомлює значення цього результату для країни.

Рекордна оборона

У матчі з Новою Зеландією валлійці виконали 346 захватів, установивши новий рекорд у міжнародних матчах. Дафід Дженкінс повторив індивідуальний рекорд, здійснивши 38 захватів. Збірна Уельсу тричі не дозволила суперникам занести спробу, зупинивши їх біля залікової зони.

Шерратт, який відповідає за атаку, високо оцінив перші 50 хвилин гри. За його словами, команда діяла дуже ефективно в атаці та швидко доставляла м’яч крайнім гравцям, а скрам-хаф Томос Вільямс особливо добре зіграв поблизу залікової зони суперника.

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Підготовка до Австралії

У штабі Уельсу наголосили, що перемога над Новою Зеландією не змінює звичного режиму підготовки. Команда прагне здобути четверту поспіль домашню перемогу, але Шерратт назвав Австралію серйозним викликом і застеріг, що прогрес не буває лінійним.

Фланкер Джеймс Ботем, якого визнали найкращим гравцем матчу з Новою Зеландією, тренувався з командою, однак може залишити її розташування через очікуване народження дитини. У тій грі 28-річний Ботем виконав 30 захватів і не дозволив новозеландцям занести спробу в другому таймі.

До тренувань також повернувся восьмий номер Аарон Вейнрайт, який пропустив матч із Новою Зеландією через травму ноги. Лок Адам Бірд, який пошкодив плече в грі проти Нової Зеландії, також доступний для відбору. Тенді має оголосити склад на матч проти Австралії у четвер.

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