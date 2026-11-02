Уганда почала виведення військ із Сомалі після майже 20 років місії — Deutsche Welle

Уганда почала поетапно виводити свої війська із Сомалі, де її військові підтримували урядові сили у боротьбі з угрупованням «Аш-Шабаб» майже два десятиліття. Перший контингент у межах операції з виведення вже повернувся до Уганди, повідомляє Deutsche Welle.

Виведення до кінця 2027 року

У заяві угандійських військових зазначили, що країна поступово виведе всі свої сили із Сомалі до кінця 2027 року. Це стосується як військових у складі Місії Африканського Союзу з підтримки та стабілізації в Сомалі (AUSSOM), так і контингенту, розміщеного за двосторонніми угодами.

У складі AUSSOM у Сомалі перебувають приблизно 4,5 тисячі угандійських військових, ще близько 2 тисяч військовослужбовців дислоковані там на двосторонній основі. За даними місцевих медіа, 109 угандійських солдатів залишили столицю Сомалі Могадішо у п’ятницю.

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Тиск на місію Африканського Союзу

Уганда стала першою країною, яка 2007 року направила військових до Сомалі у складі миротворчої місії Африканського Союзу. Угандійська армія заявила, що завершення операції дасть змогу Сомалійським збройним силам узяти на себе повну відповідальність за безпеку в країні.

Майбутнє місії AUSSOM опинилося під питанням після рішення США припинити фінансування логістичного офісу ООН, від якого залежить військова коаліція. Вашингтон, найбільший донор коаліції, висловлював невдоволення відсутністю прогресу в боротьбі з «Аш-Шабаб». Угруповання останніми роками повернуло під контроль частину територій у центральній та південній частинах Сомалі.

Оголошення Уганди також прозвучало після завершення політичної місії ООН у Сомалі, яка працювала в країні понад три десятиліття. Її функції передали уряду Сомалі та різним структурам ООН.

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